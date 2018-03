Als Vogue het zegt: “De Brazilian is uit, laat je schaamhaar staan”

Samantha Jones zweerde in ‘Sex and The City’ bij een maandelijkse Brazilian wax, vandaag is het passé om je schaamhaar helemaal te scheren of te laten harsen. Een vol bosje is het nieuwe hip, althans volgens de Amerikaanse Vogue.

De populariteit van de natuurlijke look is volgens het tijdschrift aan een langzame comeback bezig sinds 2013, toen actrice Gwyneth Paltrow in de show van Ellen DeGeneres verkondigde dat ze met haar ‘coupe’ daar beneden een ode bracht aan de jaren 70. Een jaar later pakte modemerk American Apparel uit met mannequins met een schaampruikje en was Caroline, Gaby Hoffmanns personage in de cultserie ‘Girls’, te zien met een ongetemde bush.

Au naturel

“De pop- en filmcultuur heeft een duidelijke invloed op de voorkeuren van dames de dag van vandaag”, zegt Paz Stark van het befaamde schoonheidssalon Stark Waxing Studio in Los Angeles en New York. Zij stelt vast dat haar klanten het steeds vaker au naturel willen. “Dames zeggen tegenwoordig veel dat ze het netjes willen, maar dat hun schaamhaar voller en natuurlijker moet aanvoelen”, klinkt het. Ze denkt dat de Brazilian wax zal blijven bestaan, maar de dagen waarin hij hoogtij vierde zijn naar haar gevoel voorbij. Maar hoe naturel is te naturel? “Als je naar het strand gaat: voel je jezelf dan comfortabel in je badpak of bikini”, vraagt Stark. “Ik draag zelf geen kleine broekjes, maar ik wil geen haar op de binnenkant van mijn dijen. Daar kan je eventueel nog bijwerken - maar dat is een persoonlijke keuze."

Ook Carrie waagde zich in ‘Sex and The City’ aan een Brazilian

Pleidooi voor een bosje

In België liet lingerieontwerpster Murielle Scherre al zien dat ze geen fan van alles eraf of de nineties ‘landingsbaan’. Dat bewees ze vorig jaar op Instagram met een foto en bijhorend pleidooi voor schaamhaar op sociale media. “Als ik mijn schaamhaar afscheer en beantwoord aan de patriarchale regels van vrouwelijke schoonheid, mag ik mijn lichaam en mijn werk tonen op social media”, schreef ze in een engelstalig stuk op de website Charlie. “Wanneer ik hetzelfde werk met dezelfde krachtige boodschap wil tonen en mijn schaamhaar toon, wordt mijn foto gerapporteerd omdat ze ongepast is. Wanneer ik een vrouw ben, tenminste. Als ik een man was, kon ik dezelfde foto posten en niet in problemen komen. Dit is mijn pleidooi: maak mannelijk en vrouwelijk schaamhaar, mannelijke en vrouwelijke tepels weer gelijk. Hou op met body shaming. Het is deprimerend en een verspilling van je mogelijkheden. Maak sociale media weer sociaal”.