Steeds meer zonnepanelen in Vlaanderen, Limburg is koploper

Afgelopen jaar zijn er 43.000 zonnepanelen geïnstalleerd in heel Vlaanderen. Opvallend is wel het grote verschil tussen het platteland en de steden. Zo produceert Kinrooi per 1.000 inwoners maar liefst 15 keer meer zonne-energie dan Antwerpen.

In de top 10 van gemeenten met het hoogste vermogen zonne-energie per 1.000 inwoners is Limburg duidelijk koploper. Maar liefst 7 van de 10 gemeenten zijn Limburgs. Kinrooi is de beste leerling van de klas met een vermogen van 532 kW per 1.000 inwoners. Peer en Opglabbeek vervolledigen de top 3.

De slechtst scorende gemeenten in Limburg zijn Tongeren, Sint-Truiden en Genk. Volgens Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) mag het niet verbazen dat steden minder zonnepanelen tellen. “In steden zijn nu eenmaal meer appartementen en meergezinswoningen. Er is dus minder beschikbare dakoppervlakte per gezin”, zo legt hij uit aan VRT NWS.

Gryffroy is ervan overtuigd dat steden nog sterk kunnen verbeteren door bijvoorbeeld het zonnedelen. “Burgers en bedrijven die geen dak hebben waarop zonnepanelen kunnen liggen, investeren mee in panelen op andermans dak. Met de winst daalt je eigen energie-factuur.”