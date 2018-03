Kopstuk achter druglabs in Maasmechelen daagt niet op in rechtbank: 9 jaar celstraf

Tongeren / Maasmechelen - Het kopstuk achter een bende die verschillende druglabs exploiteerden in Maasmechelen is bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en een boete van 24.000 euro. Zijn onmiddellijke aanhouding werd door de correctionele rechtbank van Tongeren bevolen. De andere leden van de bende verzamelden werkstraffen, en gevangenisstraffen van anderhalf tot zes jaar en boetes tussen de zes en twaalfduizend euro. Vier van de zestien beklaagden die in dit uitgebreide dossier terecht stonden werden vrijgesproken.

Y.M. en zijn bende kwamen in augustus 2012 opnieuw in het vizier van de federale gerechtelijke politie van Tongeren wanneer ze vernemen dat er op de luchthaven van Zaventem zes vaten met in totaal 167 kilo apaan zijn aangekomen. De invoer van apaan was toen nog niet verboden, maar de grondstof wordt vooral gebruikt in de productie van de drug-pre-cursor BMK (BenzylMethylKeton) waarmee amfetamines gemaakt worden.

De vaten werden afgeleverd in Maasmechelen. Uit navraag bij de douane bleek dat er eerder ook al grote bestellingen van apaan werden afgeleverd in Lanaken en op andere locaties in Maasmechelen. Sinds 2010 voerde de politie al een onderzoek naar de familie van Y.M en diens entourage voor hun betrokkenheid in verschillende vermeende illegale activiteiten, waaronder verschillende drugslabs en plantages in Maasmechelen, Genk en Sint-Truiden.

Door de nieuwe leveringen van apaan konden de onderzoekers de verschillende labs linken aan Y.M en diens entourage. Hij overzag vanuit zijn woning in Maasmechelen een netwerk van verschillende labs waar amfetamines werden geproduceerd. Zo zouden er minstens drie leveringen van in totaal bijna 1.5 ton apaan gebeurd zijn. Zowel de apaan als de afgewerkte drugs werden in de buurt van Y.M. ondergebracht bij familie, vrienden en buren.

De amfetamines werden vooral in Nederland en Duitsland verkocht. Het afval van de productie werd gewoon via de riolering en in een beerput gestort. Wanneer de politie op 6 november 2013 tegelijk op verschillende locaties binnenvalt in ons land en Nederland wordt de omvang van het netwerk van Y.M. pas echt duidelijk. Alleen al in de goedbeveiligde woning van Y.M. werd 143.735 euro, drie vuurwapens en materiaal voor de productie van xtc gevonden.

Hoeveel de winst is die de bende zou gemaakt hebben, kon niet berekend worden door het openbaar ministerie (OM) maar loopt wellicht in de miljoenen. Daarvoor baseert het OM zich op een eerdere veroordeling van Y.M. en enkele andere personen door het hof van beroep van Antwerpen in een ander, gelijkaardig dossier. Daarin werden gevangenisstraffen tot acht jaar uitgesproken en werd er 1,8 miljoen verbeurd verklaard. Ook in deze zaak liet Y.M. verstek gaan.