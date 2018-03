Parlementsleden hebben slechts één vraag voor advocaat Laurent

Deze namiddag werd de hoorzitting voortgezet in de speciale Kamercommissie over de verlaging van Prins Laurents dotatie. De commissieleden mochten daarbij vragen stellen aan Laurent Arnauts, de advocaat van de prins. Daar was echter niet veel animo voor.

Arnauts hield eerder vandaag een drie uur durend betoog. Daarin minimaliseerde hij de betekenis van het bezoek dat prins Laurent bracht, in militair uniform, aan een feest voor de 90ste verjaardag van het Chinese leger.

De advocaat stelde bovendien dat het dossier dat de commissieleden hadden gekregen niet volledig was. Mails van Arnauts aan premier Charles Michel (MR), waarin hij een lichtere sanctie voor Laurent voorstelde, ontbraken. Daarom is de procedure volgens de advocaat ‘onherstelbaar’ geschaad, en zou later een nieuwe hoorzitting moeten volgen.

Tijdens het vragenuurtje kwam er slechts één vraag voor de advocaat van de prins. ‘Waarom communiceren de leden van de koninklijke familie niet elke maand hun agenda aan de ministers, om dit soort discussies te vermijden’, vroeg de MR zich af.

Volgens Arnauts was die vraag naast de kwestie: ‘De enige manier om deze discussies te voorkomen, is de wet te verduidelijken. Er moet een perimeter opgesteld worden waarbinnen de prins zich vrij kan bewegen, zonder elke keer een papierwinkel te moeten invullen.’

Ook Kamerlid Hendrik Vuye probeerde nog een vraag stellen, maar omdat het niet om een plenaire vergadering gaat, werd dit niet toegelaten door Kamervoorzitter Siegfried Bracke, die de hoorzitting daarop opschortte.