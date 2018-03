Twee jaar na aanslagen Brussel en Zaventem: “Alles doen om er levend uit te komen”

Hasselt - Morgen is het twee jaar geleden dat in Brussel twee bomaanslagen plaats vonden, in de luchthaven van Zaventem en in de metro van Maalbeek. Daarbij vielen 32 doden, onder wie een Nederlandse broer en zus uit Lanaken.

Leerlingen van de Hasseltse Hotelschool ontsnapten aan de dood. De terreur zorgde voor beelden die ook twee jaar later nog in ieders geheugen gegrift staan.

Bernard Switten, leerling van de Hasseltse Hotelschool herinnert zich het moment maar al te goed. “Wat denk je dan? Ja, ‘Wat gebeurt er nu?’ Of ‘Na deze knal gebeurt er nog iets, dan komen ze met geweren.’ Alle scenario’s gaan door uw hoofd.” Ook Isabelle Vandevoort is nog steeds aangeschoten: “Het zijn mijn laatste minuten hier. Je wilt gewoon niet dood gaan. Je wil alles doen om er levend uit te komen. En ja, we hebben gelopen en we zijn er toch levend uit gekomen.”