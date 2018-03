Meghan Markle krijgt wassen beeld

De bride-to-be van prins Harry kan niet snel genoeg opgenomen worden in de koninklijke familie.

Vanaf mei kan je bij madame Tussauds in Londen op de foto gaan met de meest recente versie van de koninklijke familie. Meghan Markle krijgt haar eigen beeltenis die naast de huidige wassen pop van prins Harry komt te staan. Dat raakte bekend toen er deze ochtend een bord met de aankondiging op de stoep voor Buckingham Palace stond.

OMG, try this for news... #MeghanMarkle will be joining her future husband Prince Harry at #MadameTussaudsLondon! Can't breathe. #ThePrincessIsHere pic.twitter.com/lPABJTagTp — Madame Tussauds (@MadameTussauds) 21 maart 2018

‘Het wereldberoemde Madame Tussauds museum in Linden verwelkomt een toekomstige prinses, bride-to-be en voormalige koninging van de rechtszaal in mei 2018,’ stond er te lezen . Koninging van de rechtszaal natuurlijk als verwijzing naar de rol die Markle speelde in de advocatenreeks suits. Markle zal dus opgenomen worden in de wassen beelden versie van koninklijke familie nog voor ze prins Harry trouwt later in mei.