Twintiger slaat buschauffeur in gezicht: al 21 keer veroordeeld voor soortgelijke feiten

Zutendaal -

De procureur eiste woensdag in de correctionele rechtbank in Tongeren een celstraf van 14 maanden en een geldboete van 800 euro voor een man die het aan de stok kreeg met een buschauffeur van De Lijn. Ter hoogte van Zutendaal sloeg hij de rijdende chauffeur met zijn vuist in het gezicht. De beklaagde kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak.