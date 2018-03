Novak Djokovic kan weer lachen: “Ik sta pijnvrij op de baan, dat is het belangrijkste”

Voor het eerst sinds lange tijd heeft Novak Djokovic geen last meer van de rechterelleboog. De voormalige nummer 1 van de wereld verscheen dan ook met een brede glimlach voor de journalisten in Miami, waar hij deelneemt aan het Masters 1.000 toernooi.

“De voorbije dagen waren de eerste in heel, heel lange tijd dat ik mij volledig heb kunnen concentreren op het spel”, vertelde de Serviër. “Ik hoefde niet bezig te zijn met de vraag of ik pijn zou hebben of niet.”

Djokovic zag een groot deel van 2017 in het water vallen door zijn elleboogblessure. Begin vorige maand besloot hij zich te laten opereren. Op de wereldranglijst is “Djoko” weggezakt naar de twaalfde plaats.

Het toernooi van Key Biscayne staat al zes keer op zijn erelijst, een record dat hij deelt met zijn coach Andre Agassi. Dit jaar heeft hij geen specifiek doel in Florida. “Het spreekt voor zich dat ik het toernooi dit jaar anders benader dan voorgaande jaren. Ik weet wat ik heb doorgemaakt met mijn elleboog en welke weg ik heb afgelegd. Ik heb geen specifieke verwachtingen. Ik heb mijn beste niveau nog niet beet, maar ik werk eraan. Momenteel sta ik pijnvrij op de baan en dat is het belangrijkste.”

Djokovic is het negende reekshoofd in Miami. Hij opent zijn toernooi in de tweede ronde met een partij tegen de Duitser Mischa Zverev (ATP 55) of de Fransman Benoît Paire (ATP 47).