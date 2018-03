Britse zoo toont eerste ijsberenjong in 25 jaar aan publiek

Voor het eerst in 25 jaar kan een Britse zoo een ijsberenjong voorstellen aan het grote publiek. De ijsbeer werd in december 2017 geboren in het Royal Zoological Society’s Highland Wildlife Park in Schotland.

De ijsbeer werd een week voor Kerstmis geboren. De afgelopen 4 maanden verbleef hij bij zijn moeder Victoria in het binnenverblijf van de dierentuin. Het jong is intussen flink gegroeid en zet nu zijn eerste stapjes buiten.

“Moeder en jong stellen het momenteel geweldig”, vertelde Una Richardson, een van de verzorgers. “Zo uitgebreid heeft de baby het buitenverblijf nog nooit verkend. Elke dag wint de jonge ijsbeer een beetje aan zelfvertrouwen.”

“Ambassadeur voor diersoort”

Voorlopig is het geslacht van de ijsbeer nog niet bekend, daar zal pas duidelijkheid over bestaat vanaf april of mei. Pas dan kunnen ze het beertje voor het eerst scheiden van zijn moeder en een onderzoek starten. Het dier heeft ook nog geen naam, al zijn er wel al lijsten met potentiële namen opgesteld.

De geboorte van de ijsbeer was een historisch moment voor de Schotse zoo. Het was immers de eerste ijsbeer in 25 jaar die werd geboren in de dierentuin. “De belangrijkste rol voor de berenwelp zal zijn om een ambassadeur te worden voor de diersoort”, klinkt het bij het personeel. “We hopen dat de populariteit van de jonge ijsbeer de bezoekers doet beseffen dat de klimaatverandering een belangrijke reden is waarom de ijsbeer een bedreigde diersoort is. Mensen moeten hun levensstijl aanpassen. Hopelijk kan dit berenwelpje ons helpen om die boodschap met de wereld te delen.”