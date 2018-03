Een vleugje roze in het haar: het kan ook voor brunettes

Roze accenten in het haar: het leek tot voor kort enkel een trend waar blondines zich aan konden wagen, maar ook brunettes kunnen er nu mee experimenteren. Net op tijd voor de lente! BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology legt uit hoe hij te werk gaat.

De Australische haarstilist Thi Thao Tu toonde op zijn Instagrampagina een aantal brunettes met een roze schijn in hun haar en mag zich verantwoordelijk noemen voor een van de lentetrends van 2018. Voor lifestyleblad Allure doet hij zijn geheim uit de doeken. Hij ontkleurt het haar en mixt bruine en rode tinten tot hij een rozige kleur bekomt. Tijdens het proces werkt hij ook met Olaplex, een zogenaamde bound builder die de lokken beschermt tijdens het (ont)kleuren.

Een bericht gedeeld door Michael Richards (@michaelrichardshair) op 21 Mrt 2018 om 12:35 (PDT)



BV-kapper Jochen Vanhoudt laat weten dat de trend niet helemaal nieuw is, maar dat roze bij brunettes nu wel een hoogtepunt bereikt. Hij werkt in zijn salons iets anders. “Veel brunettes hebben highlights, een ombre of een tortoiseshell in hun haren laten verwerken. Daardoor hebben ze lichtere lokken in hun coupe, denk aan karamelkleurige accenten. Op die lichtere stukken is het makkelijk om een roze kleurspoeling te voorzien. Dat kan tijdelijk, voor een weekendje uit, of voor vier tot zes weken”, zegt hij.

Hoe witter de highlights, hoe meer het roze zal opvallen. Hoe donkerder de blonde toetsen, hoe subtieler de schijn zal zijn. Bij dames die nog geen highlights hebben, kunnen die - afhankelijk van hoe poreus hun lokken zijn - gemaakt worden. Jochen is alvast blij dat de trend meer opduikt. “Na het pastelroze voor blondines moést er wel een vervolg komen voor dames met bruin haar”, klinkt het.