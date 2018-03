Ook deze Marjolein krijgt het zwaar te verduren door ‘Blind Getrouwd’

Het zijn woelige tijden voor de Marjoleinen Faes van deze wereld. Heel wat mensen wenden zich maar al te graag tot sociale media om Marjolein uit ‘Blind Getrouwd’ vaak harde berichten te sturen. Alleen komen niet al die mensen bij de Marjolein Faes van ‘Blind Getrouwd’ terecht, en zag ook de Antwerpse studente Marjolein Faes haar portie haatmail verschijnen.

”De afgelopen weken werd een televisieprogramma uitgezonden genaamd ‘Blind Getrouwd’ waarin mensen die elkaar nog nooit gezien hebben, trouwen. Een ongelukkig detail is dat een van de deelnemers exact dezelfde voor- en achternaam heeft als ik”, zo schrijft Marjolein - niet die van ‘Blind Getrouwd’ - op haar blog.

“Eerst en vooral, laat ons erkennen dat mensen zo stom kunnen zijn om te denken dat ik dezelfde persoon ben als op tv. Weet je, er zijn dingen als foto’s en teksten die heel expliciet zeggen: “Niet die van Blind Getrouwd.” Maar goed.”

Een kleine herhaling, ik ben NIET de Marjolein van Blind Getrouwd dus gelieve uw haat-/fanmail stilletjes bij te houden, BEDANKT — Marjolein Faes (@Maarjoleinn_) March 20, 2018

“Ten tweede moest ik met mijn eigen ogen ontdekken hoe ongelofelijk grof mensen kunnen zijn. Ik snap dat mijn naamgenote niet de meest populaire of geliefde persoon ter wereld is, maar het is nooit oké om haatmail te sturen. Sociale media hebben het zo makkelijk gemaakt om een masker op te zetten en onrespectvol te zijn tegenover wie je maar wil, gewoon omdat je ze niet leuk vindt.”

Aan Het Laatste Nieuws vertelt Marjolein ook dat ze overal al probeerde duidelijk te maken dat ze niet Marjolein van ‘Blind Getrouwd’ is. “In het begin was het nog een beetje grappig. Maar van zodra die lelijke uitspraken kwamen toch een pak minder. Hopelijk waait dit snel over, want dit is echt vervelend.”