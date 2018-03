Als verdediger was hij wereldtop, als coach wil het niet lukken: Jaap Stam ontslagen bij Engelse tweedeklasser

Voormalig Nederlands international Jaap Stam is geen trainer meer van Reading FC. De club uit de Championship, de Engelse tweede klasse, zette hem woensdag aan de deur.

Reading staat na 38 speeldagen op de twintigste plaats in het klassement, amper drie punten boven de degradatiezone.

“Jaap heeft geprobeerd de club weg te loodsen uit de moeilijke positie waarin we verzeild zijn geraakt. Maar na zorgvuldig overleg is nu besloten dat de tijd rijp is voor verandering”, laat de club, die in Chinese handen is, weten. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet bekend.

Jaap Stam (45) was coach van Reading sinds de zomer van 2016. Eerder was hij assistent en jeugdcoach bij Ajax, het team waar hij in 2007 een punt zette achter zijn spelerscarrière. De oud-verdediger droeg ook het shirt van onder meer PSV, Manchester United, Lazio en Milan. Hij verzamelde 67 caps voor Oranje.