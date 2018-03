Deense wetenschapper pleit onschuldig voor ‘duikbootmoord’ op Zweedse journaliste

Peter Madsen, de Deense wetenschapper die ervan beschuldigd wordt de Zweedse journaliste Kim Wall te hebben vermoord in zijn zelfgemaakte duikboot, heeft woensdag opnieuw onschuldig gepleit bij de hervatting van zijn proces na twee weken.

De openbaar aanklager vroeg de wetenschapper of hij zijn pleidooi van de vorige procesdag op 8 maart wilde aanpassen. Daarop antwoordde de man dat hij “niet schuldig” is. Later woensdag zal de man door zijn advocaat verhoord worden.

In stukken gesneden

De 47-jarige wetenschapper heeft toegegeven dat hij Walls lichaam in stukken heeft gesneden, maar ontkent dat hij haar seksueel misbruikt heeft of gedood heeft. Hij stelde dat de vrouw in stukken snijden de enige manier was om haar uit de duikboot te krijgen. Waarom hij ook haar hoofd afhakte, kon de man niet verklaren. “Er was geen erotisch of pervers motief”, zei hij aan de rechtbank, die hem vroeg naar de messteken op haar lichaam, onder meer op haar genitaliën. Hij had de vrouw na haar overlijden gestoken om te vermijden dat haar lichaamsdelen zouden komen bovendrijven door gassen die zich in het ontbindende lichaam zouden vormen.

Hij verklaarde ook dat de journaliste aan boord van de duikboot gestikt was, maar dat haar overlijden een ongeval was.

Levenslang

Madsen werd in verdenking gesteld van moord, het onfatsoenlijk behandelen van een lijk en het in stukken snijden van het lichaam van de journaliste. De openbaar aanklager heeft een levenslange celstraf gevraagd.

De 30-jarige Wall werd de laatste keer gezien op 10 augustus toen de duikboot de haven van Kopenhagen verliet. Haar lichaam werd later in verschillende stukken, die zwaarder werden gemaakt door stalen pijpen, teruggevonden in de baai van Koge, in de buurt van Kopenhagen.