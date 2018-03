Jongen weet met zijn vreugde geen blijf wanneer dokter verkleed als Chewbacca geweldig nieuws meedeelt

Sinds de vijftienjarige Austin Eggleston bijna vijf maanden geleden op een wachtlijst stond voor een harttransplantatie, maakte zijn dokter Phillip Trush aan hem een belofte. Eens de cardioloog een hart voor hem ter beschikking had, zou hij het goede nieuws meedelen door zich te verkleden als Chewbacca, een van de bekendste personages uit het Star Wars-universum. Afgelopen weekend was het zover, en daar was Austin uiteraard bijzonder blij mee.

Een video van het hartverwarmende moment gaat momenteel viraal op Facebook. Daarin valt te zien hoe ‘Chewbacca’ de kamer van Austin binnenkomt. De jongen besefte al snel wat dat betekende. “Wacht, wacht, wacht… hebben we een hart? Holy balls!”, reageerde hij, waarna de tiener met zijn vreugde geen blijf wist. Ondertussen begonnen zijn moeder Mary Anglin en enkele andere aanwezigen te lachen om zijn spontane reactie.

Aangeboren hartafwijkingen

De moeder van Austin verklaarde achteraf dat het een ongelofelijk moment was. “Eens je weet dat hij een kans heeft om te leven en om zoveel dingen te bereiken, ben je sprakeloos”, vertelde de dame aan ABC7 Chicago. Ze uitte ook haar dank aan de familie van de donor. “Austin zal ervoor zorgen dat hij mede door dit hart opmerkelijke dingen doet.”

De jongen uit het Amerikaanse Pontiac in de staat Illinois verblijft al sinds november vorig jaar in een kinderziekenhuis in Chicago. Austin lijdt namelijk aan drie aangeboren hartafwijkingen. Toen de dokters opmerkten dat zijn hart niet meer naar behoren reageerde op de behandeling, werd hij opgenomen in het hospitaal en kreeg hij medicatie om zich voor te bereiden op een operatie.

Duim omhoog

Ook op zijn school ging zijn afscheid niet onopgemerkt voorbij. Een heleboel schoolgenoten stuurden hem kaartjes en foto’s, die Austin vervolgens allemaal aan de muren van zijn kamer hing. “Zo wist hij dat hij altijd in goede handen was,” aldus zijn moeder.

Intussen is de harttransplantatie achter de rug en stelt hij het wel. Een foto kort na de operatie levert bewijsmateriaal: met zijn dokter naast hem steekt Austin een duim omhoog voor de camera.