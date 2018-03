Vertederende beelden: Schotse zoo toont pasgeboren ijsbeer aan grote publiek

Het Highland Wildlife Park in het Schotse Kingcraig heeft schattige beelden vrijgegeven van hun drie maanden jonge ijsbeertje. Ze laten zien hoe de beer samen met de moeder zich voor het eerst toonde aan het grote publiek. Het is de eerste ijsbeer in 25 jaar die geboren werd in een Britse dierentuin.

Foto: REUTERS

De geboorte van het berenwelp vond een week voor Kerstmis plaats. Sindsdien gaat het duidelijk de goede kant op met het diertje. Op de videobeelden van de dierentuin loopt het ijsbeertje trots aan de zijde van de moeder en verkent het schijnbaar zonder angst de omgeving.

“Ze stellen het momenteel geweldig”, vertelde Una Richardson, een van de verzorgers. “Zo uitgebreid heeft de baby het buitenverblijf nog nooit verkend. Elke dag wint de jonge ijsbeer een beetje aan zelfvertrouwen.”

“Ambassadeur voor diersoort”

Voorlopig is het geslacht van de ijsbeer nog niet bekend, daar zal pas duidelijkheid over bestaat vanaf april of mei. Pas dan kunnen ze het beertje voor het eerst scheiden van hun moeder en een onderzoek starten. Voor de keuze van een naam zijn wel al lijsten opgesteld, maar de potentiële namen blijven tot op heden geheim.

De geboorte van de ijsbeer was een historisch moment voor de Schotse zoo. Het was immers de eerste ijsbeer in 25 jaar die werd geboren in de dierentuin. “De belangrijkste rol voor de berenwelp zal zijn om een ambassadeur te worden voor de diersoort”, klinkt het bij het personeel. “We hopen dat de populariteit van de jonge ijsbeer de bezoekers doet beseffen dat de klimaatverandering een belangrijke reden is waarom de ijsbeer een bedreigde diersoort is. Mensen moeten hun levensstijl aanpassen. Hopelijk kan dit berenwelpje ons helpen om die boodschap met de wereld te delen.”