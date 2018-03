Haar zoon (1) raakte ernstig verbrand door een ongelukje, nu wil deze mama andere ouders waarschuwen

Het moet een van de grootste nachtmerries zijn van elke ouder: je kind krijgt per ongeluk je mok hete thee te pakken en gooit het over zich heen. Het overkwam de Britse Suzie Fogarty, en nu wil ze andere ouders waarschuwen, maar ook de goede raad verspreiden die ze kreeg in het brandwondencentrum.

“Op zondag 25 februari kreeg onze zoon Jake een vreselijk ongeval met een kopje thee van een café. Het was zo’n papieren bekertje met een plastic dekseltje waarin de thee om een of andere reden altijd veel warmer aanvoelt dan die van thuis“, schrijft Suzie in een uitgebreid bericht op Facebook.

“Zoals je kan zien, heeft het zijn huid ernstig verbrand. Dit is het effect dat heet water heeft op een kind. Ze zijn niet zoals volwassenen, hun huis is veel delicater. De thee heeft maar enkele seconden op zijn huid gezeten en kijk naar de schade die hij aangericht heeft. Jake is drie weken in behandeling geweest in het Broomfield Children’s Burns Unit. Hij is absoluut fantastisch geweest, onze kleine held.”

Op verzoek van de dokters in het brandwondencentrum van Broomfield, verspreidde Suzie meteen ook de beste handelswijze in geval van brandwonden, om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Foto: Facebook

Koud water en keukenfolie

1. “Zorg er eerst voor dat je hun kleren wegtrekt van hun huid. Zo voorkom je dat de brandwonden dieper en breder worden.”

2. “Zet ze in een afwasbak en zorg dat je de brandwonden zo snel mogelijk 15 minuten (20 volgens het brandwondencentrum van het UZ Gent, nvdr.) onder koud water kunt houden. Gebruik geen kraantje buiten omdat het water te koud zou kunnen zijn en hen in shock kan doen gaan“, aldus Suzie.

3. ”Neem ze daarna uit het water en pak de brandwonden in met keukenfolie om ervoor te zorgen dat de zenuwuiteinden niet langer pijn doen omdat er geen zuurstof meer aan kan. Blijf de brandwonden verkoelen met natte handdoeken bovenop de keukenfolie terwijl je de rest van hun lichaam wel warm houdt met knuffels en alle kleren of dekens die je kan vinden.”

Navraag bij het brandwondencentrum van het UZ Gent leert dat de keukenfolie vooral goed is om ervoor te zorgen dat er niets in de brandwonden blijft plakken. De keukenfolie zelf laat zich makkelijk verwijderen en zorgt ervoor dat er geen stof of vuil in de brandwonde terechtkomt.

“Iemand had me jaren geleden verteld wat te doen, moest zoiets gebeuren, en op een of andere manier moet het blijven hangen zijn zodat ik snel kon handelen, zijn kleertjes weghield van zijn huid en naar de dichtstbijzijnde afwasbak liep. Maar toen wist ik niet meer wat ik moest doen. We hebben zoveel geluk gehad dat hulpverlener James en een fantastische vrouw, Alex, me in het café geholpen hebben terwijl we op de ambulance wachtten. Volgens de dokters zullen al deze acties een kind mogelijk kunnen redden van littekens voor het leven en mogelijke huidtransplantaties. Het bespaart hen ook nog eens veel pijn, dus denk eraan!”

In een update van haar bericht laat Suzie nog weten dat haar zoontje geen huidtransplantatie zou nodig hebben en dat zijn wonden goed genezen. “Hij is nooit zo opgewonden geweest om een bad te nemen, zijn eerste in elf dagen tijd.”