Maasmechelen - Met een erehaag van grommende motoren begeleidden verschillende motorclubs dinsdagmiddag Ivo Lauvrys op zijn allerlaatste reis. De 51-jarige Gelenaar liet vorige week het leven toen hij met zijn vrachtwagen bij een kettingbotsing op de E314 in Maasmechelen betrokken raakte.

Onbekenden staken vorige woensdag een geparkeerde carnavalswagen op de pechstrook van de E314 in Maasmechelen in brand. In de dichte rook gebeurde een kettingbotsing met verschillende voertuigen. De Geelse ...