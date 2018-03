Tim krijgt de volle laag van Mezdi in 'Temptation Island': "Dit is kinderachtig kutgedrag"

Wie had gedacht dat uitgerekend Mezdi diegene zou zijn die Tim op zijn nummer zou zetten na zijn nacht met Cherish?

Na de roes komt de kater in 'Temptation Island': Tim, die zich de vorige avond nog gretig liet verleiden door Cherish, wordt op het matje geroepen door Mezdi. En die is genadeloos voor Tim: "Het is kinderachtig kutgedrag dat je hier vertoont". Tims excuus dat hij verliefd geworden is, telt niet voor hem: "Je gaat Deborah zwaar verneuken man. Je denkt alleen aan jezelf. je was hier met een missie: mission failed. Je mag je schamen, man".

Maar in de trailer voor de volgende aflevering lijkt Tim nog niet meteen van plan zijn feestje met Cherish te stoppen. Dat kán niet goed aflopen, toch?

Temptation Island, donderdag 22 maart om 21u35 op Vijf