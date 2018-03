Minister Ducarme legt voedselagentschap bijkomende controles op na slachthuisfraude

Minister Denis Ducarme legt het federaal voedselagentschap FAVV een bijkomend programma voor controles op. Per trimester komt er één onaangekondigde controle bij, zowel bij de 106 slachthuizen, 476 versnijderijen als bij de 478 koelinstallaties. Dat kondigde hij woensdag aan in de Kamer bij de voorstelling van het verslag van het FAVV over Veviba.