‘Buurtpolitie’-acteur in het gips: “Stom ongeval met grote gevolgen”

De Antwerpse acteur Souliman de Croock, beter bekend als agent Aziz in ‘De Buurtpolitie’, zal even geen boeven meer inrekenen. De acteur ligt namelijk in het gips na wat hij zelf een “stom ongeval met grote gevolgen” noemt.

Souliman de Croock zal even niet meer op de set moeten verschijnen. “Opnames voor ‘De Buurtpolitie’ zitten er niet meteen in want op krukken boeven inrekenen, zou heel ongeloofwaardig overkomen.”

De acteur sloeg zijn voet om op de trap en is daardoor even buiten strijd. “Het gevolg was dat ik maandag onder het mes moest en nu gedurende een tijdje in het gips lig”, aldus de Croock aan Showbizzsite. “Er zijn ergere dingen in het leven, maar het is nu een tijdje behelpen.”