VIDEO. Bever wandelt Genkse staalfabriek binnen

Genk - In het Genkse staalfabriek Aperam heeft een bever maandagavond voor ambiance gezorgd. Arbeiders vonden het dier in een plas water tussen de staalovens.

De bever was twee dagen eerder onder de slagboom van het bedrijf aan de Swinnenwijer gepasseerd. Hij werd daarbij gefilmd door de bewakingscamera. Het grote fabrieksterrein werd afgezocht, maar de bever bleek onvindbaar – tot maandagavond dus. Mensen van het Natuurhulpcentrum kwamen de bever ophalen. “Het dier zat middenin een plas vuil water. De arbeiders hadden er al paletten rond gezet zodat hij niet kon ontsnappen. Het is een fors en gezond dier van 20 kilo, dus hebben we hem meteen vrijgelaten in de Maasvallei“, zegt Sam Steegen.