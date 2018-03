Hasselt en Genk applaudisseren voor fietsers

Genk / Hasselt - Het is vandaag, 21 maart, voor de vijfde keer ‘Applausdag voor de Fietser’. Met deze actie wil De Fietserbond fietsers bedanken om voor dit vervoermiddel te kiezen en anderen aanmoedigen het ook te doen. Onder meer in Genk en Hasselt waren er vanochtend acties.

Leden en sympathisanten van de Fietsersbond en de stad Genk hebben woensdagochtend een erehaag gevormd voor leerlingen die naar school fietsten. Daarbij kreeg elke passerende fietser een applaus. “We willen de passanten op die manier bedanken dat ze gebruik maken van de fiets”, zegt Jan Fabry van de Fietsersbond. “Recent onderzoek heeft uitgewezen dat Genk een uitstekende fietsinfrastructuur heeft maar dat daar te weinig gebruik van wordt gemaakt. We hopen zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om gebruik te maken van de fiets.” Ondanks de goede inrichting kampt Genk ook met enkele pijnpunten. De belangrijkste daarvan is de Europalaan. Daarvan zegt schepen van mobiliteit Michaël Dhoore dat er kleine maatregelen worden genomen om het voor de fietser wat eenvoudiger te maken. Voorbeeld daarvan is de aanleg van een rode coating op stroken waar gefietst mag worden. Op langere termijn wordt de Europalaan in het centrum infrastructureel aangepakt.

Ook in Hasselt organiseerde het Fietsfront Hasselt een applausmoment voor de fietsers die door de Minderbroederstraat naar school, werk of elders reden. Piet Cosemans (Sporza) zorgde er voor passend wielercommentaar. En wie passeerde, en vooral durfde, kon bij wijze van bevoorrading, een speculaas mee grijpen. De beste fietsers eindigden zelfs op een podium, een echte kermiskoers waard.