93 nieuwe namen voor Pukkelpop na lek van N.E.R.D.

Imagine Dragons, Bazart en Oscar And The Wolf, het zijn maar enkele van de 93 nieuwe namen die Pukkelpop aan de affiche toevoegt. Pukkelpop reageert nadat N.E.R.D. gisterenavond al een voorlopige affiche lekte.

De mannen van N.E.R.D. komen graag naar het festival in Kiewit. Dat werd gisterenavond duidelijk nadat ze in hun enthousiasme per ongeluk een voorlopige affiche van Pukkelpop op sociale media deelden. Pukkelpop bevestigt vandaag de 93 nieuwe namen via Twitter.

Well, guess it's official now ?? Here are the 98 confirmed #PKP18 names so far! pic.twitter.com/p6XdZjO3kR — Pukkelpop (@pukkelpop) 21 maart 2018

Op zaterdag 18 augustus vervoegt de indierockband Imagine Dragons de Main Stage, naast Kendrick Lamar. Ook Bazart staat die dag op het podium. De hiphopfans kunnen op vrijdag 17 augustus dan weer hun hart ophalen, want naast N.E.R.D. komt ook Travis Scott naar Kiewit. Oscar And The Wolf zal diezelfde dag de Pukkelpopweide onveilig maken.

De affiche telt voorlopig 98 namen, maar daarmee is de line-up nog lang niet compleet. Meer namen worden in de loop van de volgende weken bekendgemaakt.