Heusden-Zolder - De maandelijkse wandeling voerde de leden van Neos Heusden-Zolder naar Tielt-Winge.

Het hoogtepunt van de wandeling was het bezoek aan de toren van Tielt, ook gekend onder de naam 'zwevende trap'. De volgende wandeling is de bloesemwandeling op 11 april en bezoekt de omgeving van Kerkom. Om 14 uur vertrek via carpooling aan de H.Hartkerk van Boekt. De wandeling in Kerkom start om 14 uur aan brouwerij Bink.