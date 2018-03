Trump negeert adviseurs en notities en feliciteert Poetin toch

De Amerikaanse president Donald Trump heeft specifieke waarschuwingen van zijn nationale veiligheidsadviseurs in de wind geslagen toen hij de Russische president Vladimir Poetin feliciteerde met zijn herverkiezing. Volgens de krant Washington Post stond in zijn spiekbriefjes zelfs in drukletters geschreven: “NIET FELICITEREN”.

Trump koos er ook voor om gespreksthema’s van zijn raadgevers niet te volgen, aldus de krant, die zich baseert op functionarissen die van het telefoongesprek tussen Trump en Poetin op de hoogte zijn.

Nationale veiligheidsadviseur H.R. McMaster. Foto: EPA-EFE

De Amerikaanse president had zo de raad gekregen om de vergiftiging van een gewezen Russische spion in Groot-Brittannië te veroordelen, een zaak waarin zowel Londen als Washington de schuld aan Moskou toeschrijven. Trump en Poetin spraken echter niet over de kwestie.

De persdienst van het Witte Huis wou geen commentaar geven op de spiekbriefjes die aan Trump waren gegeven. Twee mensen die op de hoogte waren van de nota’s, erkenden wel dat er instructies in stonden om Poetin niet te feliciteren. Volgens een functionaris in het Witte Huis had de nationale veiligheidsadviseur H.R. McMaster de kwestie weliswaar niet aangehaald toen hij de president telefonisch briefte, aldus nog de krant.

Het is niet duidelijk of Trump de nota’s heeft gelezen, aldus nog functionarissen. Trump nam het initiatief voor het telefoongesprek en startte met de gelukwensen aan zijn Russische ambtgenoot, klinkt het.

Volgens de Washington Post leidde het telefoongesprek tussen beide staatsleiders tot nieuwe kritiek op de gematigde toon van Trump tegenover Rusland.