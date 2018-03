Renners gaan op de vuist in Langkawi, één vechtersbaas uitgesloten

De derde etappe van de Ronde van Langkawi werd achteraf opgeschrikt door een vechtpartij tussen twee renners. De Chinees Zhiwen Chen werd als belangrijkste vechtersbaas aangeduid en mocht opkrassen. Mohd Hariff Saleh kwam er vanaf met een boete.

Op videobeelden is te zienhoe Mohd Hariff Saleh (29) en Zhiwen Chen (19) na de finish met elkaar in de clinch gaan. Op een gegeven moment wordt zelfs met de fietsen gegooid. Het zijn andere renners die de twee kemphanen uiteindelijk kunnen scheiden.

Volgens de Maleisiër Saleh zou Chen hem in volle finale in het gezicht zou zijn geslagen. Reeds tijdens de etappe was er al onenigheid tussen Terengganu Cycling en Giant Cycling, de ploegen van respectievelijk Hariff Saleh en Chen. Zo zou een ploegmaat van Chen, Hang Shi, een bidon hebben gegooid naar een renner van Terengganu Cycling.

Op basis van de verklaring van Hariff Saleh besloot de wedstrijdjury om een onderzoek in te stellen. En daarin wordt Chen als schuldige aangeduid. Hij wordt – op basis van artikel 30.1 – uit koers te halen. De jonge Chinees moet daarnaast een boete betalen van 180 euro.

Hariff Saleh wordt minder zwaar beboet. Hij komt er vanaf met een boete. De ploegmaat van de uit koers genomen Chen – Hang Shi – wordt ook beboet en krijgt één seconden straftijd.