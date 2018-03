Eerste inschrijfmoment Don Bosco Hechtel groot succes

Hechtel

Hechtel-Eksel - De voorbije weken konden de jongens en meisjes van de lagere scholen uit de buurt van Hechtel al kennismaken met 'de grote school', maar op dinsdagavond 20 maart waren ook de ouders welkom voor een infoavond. Wie dat wilde, kon zijn zoon of dochter ook al inschrijven. De avond was een groot succes. Er moest zelfs naar een extra ruimte worden uitgeweken.

Na de verwelkoming door de directeur of een van de coördinatoren, volgde een uiteenzetting over het pastoraal-pedagogisch project van waaruit de school werkt. Daarbij is Don Bosco nog steeds de grote inspiratiebron. De ouders kregen ook een inkijk in de schoolorganisatie en het lesurenpakket. Nadien was iedereen welkom om elkaar en de school anders en beter te leren kennen met een drankje erbij.

De inschrijvingen zijn nog niet afgesloten. Op zaterdag 21 april is er de opendeurnamiddag, waarbij opnieuw een mogelijkheid is tot inschrijven. Het is ook de ideale gelegenheid om een school vol leven te zien, een school door en voor jonge mensen!