Succes in Miami: Kirsten Flipkens wint vrij makkelijk van Roemeense en krijgt nu Brits reekshoofd tegen

Brussel - Kirsten Flipkens (WTA 71) heeft afgelopen nacht gewonnen van de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39) in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi van Miami. De 32-jarige Kempense won in Key Biscane in twee sets: 6-2 en 6-3 in 1 uur en 18 minuten.

De Molse kende dus weinig moeite met de Roemeense die ondanks haar betere ranking een magere indruk liet. Flipkens bewoog goed ondanks de hitte en liet zich op weinig fouten betrappen.

De ervaren Belgische neemt het in de zestiende finales op tegen Johanna Konta (WTA 14). In de onderlinge duels staat het 3-1 in het voordeel van de Britse van 26 jaar.