Ook Playboy-model wil niet meer zwijgen over ‘affaire met Trump’

Na pornoactrice Stormy Daniels wil ook het voormalige Playboy-model Karen McDougal niet langer zwijgen over haar ‘relatie’ met Donald Trump. Ook zij vecht haar zwijgcontract aan.

McDougal heeft het mediabedrijf American Media Inc (AMI), geleid door een vriend van Trump, voor de rechter gedaagd.

Volgens de aanklacht betaalde AMI haar 150.000 dollar op voorwaarde dat ze niets over haar relatie met Trump openbaar zou maken. Ze wil dat contract nu nietig laten verklaren.

McDougal verklaarde eerder al dat ze Trump ontmoette op een feestje in de Playboy Mansion in Los Angeles in juni 2006 en kort daarna een affaire met hem begon. Volgens de aanklacht duurde die affaire tien maanden. Trump was toen al getrouwd met Melania Trump.

Aanvankelijk wou het Playboy-model de rechten van haar verhaal verkopen voor 150.000 dollar aan een boulevardblad. Maar dat is dus afgekocht.

Het verhaal doet denken aan dat van pornoactrice Stormy Daniels. Zij kreeg 130.000 dollar zwijggeld en wil nu dat zwijgcontract laten verbreken. Ook zij zegt dat ze een maandenlange seksuele relatie met Trump heeft gehad.

Een New Yorkse rechter heeft intussen ook beslist dat de aanklacht tegen Trump van Summer Zervos, een ex-kandidaten van Trumps realityprogramma The Apprentice, ontvankelijk is. Zij beschuldigd hem van laster en grensoverschrijdend gedrag.