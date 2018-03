Oeps… Maakte N.E.R.D. volledige line-up Pukkelpop bekend?

Hasselt - Dinsdag voegde Pukkelpop onder andere N.E.R.D. toe aan zijn affiche. In al z’n enthousiasme postte de band de affiche en maakte zo veel meer namen bekend… Oeps!

“Het klopt inderdaad dat een sample-affiche even online gestaan heeft”, bevestigt Frederik Luyten, woordvoerder van Pukkelpop aan VRT NWS. Maar hij onderstreept dat het om een versie gaat waar “ook nog fouten in staan”. De affiche die N.E.R.D. postte zou dus niet de definitieve versie zijn maar een werkdocument. Om 10.00 uur woensdagochtend zal Pukkelpop meer tekst en uitleg geven over de gelekte namen.

Volgens het werkdocument zullen onder meer ook Martin Solveig, Oscard and the Wolf, Bazart en Kölsch in augustus naar de festivalweide in Kiewit afzakken. Het festival zelf maakte de afgelopen dagen al bekend dat Kendrick Lamar, Arcade Fire, The War On Drugs, Dua Lipa en dus ook N.E.R.D. van de partij zullen zijn.