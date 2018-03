Slachtoffer groepsverkrachting praat voor het eerst: “Nachtmerrie die waarheid werd”

“Alles gebeurde in een waas. We konden ons niet verzetten.” Een van de twee Nederlandse toeristes die afgelopen weekend verdoofd en verkracht werden in Antwerpen, heeft voor het eerst gereageerd, in de Nederlandse krant De Telegraaf. Ze is verdrietig, geshockeerd, maar vooral boos: “Dat hotel was niet goed beveiligd.”

Eigenlijk hadden ze afgesproken om de media te mijden, en te zwijgen over wat hen in Antwerpen is overkomen. De details bovenhalen, is voor hen te pijnlijk. “Ik wil die nacht niet herbeleven. Ik voel ...