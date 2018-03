VTM wist dat Pieter Loridon danswedstrijd zou winnen

VTM wist in 2007 op voorhand dat Pieter Loridon met de beker zou gaan lopen in de danswedstrijd Sterren op de Dansvloer. “Ik was zo populair dat ze bij VTM vijf weken op voorhand wisten dat ik zou winnen”, vertelde de voormalige basketbalspeler gisteren op Radio 1.

“Ik wou eerst niet meedoen, tot ik met de Deense doelman Peter Schmeichel sprak. Die had in Engeland meegedaan (aan ‘Strictly Come Dancing’ waarin hij zevende eindigde op veertien, nvdr.).”

En waarom de zo op privacy gebrande Loridon vier jaar later ook nog eens deelnam aan het datingprogramma Wie kiest Pieter? Dat legde hij op Radio 1 uit als volgt: “Ik heb twintig leuke mensen ontmoet en het betaalde goed.” Loridon vertelde ook dat hij 20.000 euro kreeg voor zijn trouwfoto’s; zijn huwelijk met een Deense was in 2010 al na negen maanden voorbij. “Dat geld voor die trouwfoto’s was een fout. Vanaf dat moment ben je vogelvrij.”