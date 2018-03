Twee uur aanschuiven op E313 richting Antwerpen door ongeval: “Ochtendspits om zeep”

Op het knooppunt Antwerpen-Oost op de E313 is vanochtend een ongeval gebeurd. Een banale aanrijding tussen een auto en lichte vrachtwagen had zware gevolgen voor de ochtendspits. Om half zeven vanochtend was het zo’n twee uur aanschuiven vanaf Massenhoven.

Rond 7 uur was de weg opnieuw vrijgemaakt, maar er staat nog altijd een lange file richting Antwerpen.

“Het is niet echt een ongeval met veel verhaal, maar wel op een lastige plek, één van de drukste van Vlaanderen”, vertelt Peter Bruynickx.

Bij Antwerpen Oost was één van de rijstroken richting Gent afgesloten en “dat geeft kanjers van file. Wie van de E313 of E34 naar Antwerpen pendelt, verliest daar twee uur, maar die files raken we niet meer kwijt. De ochtendspits rond Antwerpen is echt stevig om zeep.”

Het Vlaams Verkeescentrum raadt bestuurders die van Hasselt naar Antwerpen of Gent moeten aan om via Brussel te rijden.

Update #E313 Ongeval Antwerpen-Oost richting 1/Gent. Bijna 2u extra van voor Massenhoven en +1u extra op #E34 van Zoersel. Volg omleidingen: https://t.co/zJG35rBLas pic.twitter.com/WWSzSi1tT7 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 21 maart 2018