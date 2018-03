Man gewond bij zesde explosie in Austin en bompakket onderschept

Bij een nieuwe explosie in de Texaanse stad Austin is dinsdagavond laat één man, een dertiger, gewond geraakt. Er werd ook een bompakket onderschept. Een reeks aanslagen met bompakketten eiste sinds begin deze maand al twee levens in de stad.

Foto: AFP

De dertiger raakte bij de recentste explosie zwaargewond, maar verkeert niet in kritieke toestand, tweeten de hulpdiensten in Austin. Het is al de zesde explosie sinds 2 maart.

De FBI en het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) tweeten dat er deze keer geen sprake is van een pakketbom, maar van een brandbaar apparaat. “Momenteel lijkt er geen verband met de bompakketmoorden”, aldus het ATF.

De explosie vond dinsdagavond plaats in een Goodwill-winkel in het zuiden van Austin. De gewonde man was een medewerker van de winkel. De keten sloot uit voorzorg alle winkels.

Eerder op de dag waren er al twee incidenten, allebei in FedEx-vestigingen, die volgens de politie wél gelinkt zouden zijn aan de reeks bomaanslagen. In een sorteercentrum van de pakjesdienst nabij San Antonio ontplofte rond 1 uur een pakket dat verzonden was vanuit Austin en bestemd was voor een adres in die stad. Een vrouw raakte daarbij gewond. Omstreeks 6.20 uur meldde een FedEx-vestiging nabij de luchthaven van Austin een verdacht pakket. Een explosieventeam controleerde het pakket en de politie bevestigde later dat het inderdaad een bom bevatte.

In beide vestigingen zouden pakketjes voortaan extra gescreend worden.

De politie en FBI gaan ervan uit dat in de regio een “serial bomber” aan het werk is.