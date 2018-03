Luca Brecel in eerste ronde van Players Championship snooker niet voorbij Neil Robertson

Luca Brecel (WS-14) heeft zich dinsdag niet voor de kwartfinales van het Players Championship snooker kunnen plaatsen. In het Welshe Llandudno ging de 23-jarige Limburger met 6-2 onderuit tegen de Australiër Neil Robertson (WS-16).

Met een 130 century nam Brecel een 1-2 voorsprong tegen de wereldkampioen van 2010, maar vervolgens kwam hij helemaal niet meer in het stuk voor. In de laatste vijf frames scoorde hij nog slechts zeven punten, terwijl “The Thunder from Down Under” breaks van 75, 72, 62, 103 en 107 wegpotte.

Dankzij zijn zege in het China Championship, een halve finale in het World Open en een kwartfinale in het Shanghai Masters neemt Brecel op de wereldraglijst over één seizoen nog altijd de vijfde plaats in, maar de jongste maanden slaat de motor niet meer aan. Sinds zijn zestiende finale in het UK Championship, begin december, kon Brecel alleen op het Schootout (derde ronde) en het Welsh Open (tweede ronde) nog een wedstrijd winnen. Op het Masters, German Masters, World Grand Prix, Gibraltar Open en Romanian Masters ging Brecel er ook telkens in de eerste ronde uit.

In de kwartfinales neemt Robertson het op tegen titelverdediger Judd Trump (WS-3) of de Schot Stephen Maguire (WS-18). Zij geven elkaar woensdagnamiddag partij. Woensdagavond volgt in de eerste kwartfinale een clash tussen Ronnie O’Sullivan (WS-2) en Ding Junhui (WS-4). O’Sullivan zette dinsdag in een duel tussen twee voormalige wereldkampioenen de Schot Graeme Dott (WS-23) met 6-1 aan de kant. Ding plaatste zich maandag al door de Noor-Ier Mark Allen (WS-9) met 6-2 te verslaan.

Regerend wereldkampioen Mark Selby (WS-1) zal het toernooi niet winnen. Hij stuitte op thuisspeler en man in vorm Ryan Day (WS-17). Die won de voorbije twee weken het Gibraltar Open en het Romanian Masters en ging in Llandudno gewoon op zijn elan door met een 6-3 zege tegen de nummer een van de wereld. In de kwartfinales wacht hem een Welsh onderonsje met Mark Williams (WS-6), die de Chinees Yan Bingtao (WS-25) met 6-2 uitschakelde.