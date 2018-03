Alison Van Uytvanck naar tweede ronde in Miami, Ysaline Bonaventure is uitgeschakeld

Alison Van Uytvanck (WTA-51) heeft zich dinsdag voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Miami (8.648.508 dollar) geplaatst. De 23-jarige Vlaams-Brabantse deed dat door de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA-73) in 2 uur en 23 minuten met 6-7 (3/7), 7-5 en 6-1 te verslaan.

In de tweede ronde op het hardcourt in Florida neemt Van Uytvanck het op tegen de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA-32). Die was als dertigste reekshoofd vrij in de eerste ronde. De 29-jarige Radwanska, voormalig nummer twee van de wereld, won het toernooi in 2012. Van Uytvanck speelde twee keer eerder tegen Radwanska, beide keren op gravel, en moest telkens het onderspit delven. In 2012 verloor ze in de kwartfinales in Brussel met 6-2 en 6-1 en vorig jaar in de tweede ronde van Roland-Garros met 6-7 (3/7), 6-2 en 6-3.

Ysaline Bonaventure niet op hoofdtabel

Ysaline Bonaventure (WTA-137) heeft zich dinsdag niet op de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Miami (8.648.508 dollar) kunnen plaatsen. In de tweede en laatste kwalificatieronde moest de 23-jarige Luikse met 3-6, 6-4 en 6-3 het onderspit delven voor de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-94), het twaalfde reekshoofd in de kwalificaties op het hardcourt in Florida.