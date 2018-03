BRUSSEL“Op zijn minst een zware inschattingsfout.” Dat vindt minister van Defensie Steven Vandeput zelf over de achtergehouden informatie over de langere levensduur van de Belgische F-16’s. Het rapport daarover raakte vorig jaar niet tot bij de minister. Sp.a stelt nochtans dat het e-mails heeft waaruit blijkt dat de luchtmachttop op de hoogte was van die studie.