“Vera Dua gaf opdracht om vakantiepark te bouwen”

Dilsen-StokkemDe Limburgse investeringsmaatschappij LRM slaat terug na de kritiek van Groen op de kap van 30 hectare bos voor de bouw van het vakantiepark Terhills Resort. Volgens LRM-topman Stijn Bijnens was het net toenmalig Vlaams minister Vera Dua (Groen) “die in 2003 opdracht gaf een hoogwaardige verblijfsaccommodatie uit te bouwen in het kader van de uitbouw van het Nationaal Park Hoge Kempen”.