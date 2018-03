Journalisten die vleesschandaal naar buiten brachten met de dood bedreigd: “Ga jullie in stukken hakken”

De directeur van de Kosovaarse groothandel Euro-IDA heeft journalisten, die onthulden dat zijn bedrijf vervallen vlees van Veviba geïmporteerd had, met de dood bedreigd. Dat meldt RTBF dinsdag.

“Ik ga jullie in stukken hakken met een bijl, ik ga jullie afmaken. Onthoud wat ik zeg, ik ga een kalasjnikov nemen en jullie allemaal vermoorden”, zou de man via de telefoon aan journalisten van informatiewebsite Insajderi gezegd hebben. Het was die website die het onderzoek opgestart had naar de import van het vervallen vlees.

De journalisten stapten na de bedreigingen naar de rechter, aldus de Franstalige openbare omroep.

Gepruts met houdbaarheidsdatum

De export van vlees dat niet aan de regels voldeed richting Kosovo kwam aan het licht in het kader van het schandaal rond vleesgigant Veviba in Bastenaken. Het bedrijf zou de houdbaarheidsdatum van vleesproducten hebben aangepast en stukken vlees verwerkt hebben die niet voor menselijke consumptie bedoeld waren.