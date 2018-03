Relatie-experts geven opmerkelijk advies over WhatsApp en Facebook Messenger

De blauwe vinkjes op WhatsApp of Facebook Messenger die aantonen wanneer je voor het laatst online bent geweest, kunnen nefast zijn voor je relatie. Daar waarschuwen relatie-experts voor in de Britse krant The Independent. Zij raden aan om de “vinkjes” af te zetten.

Je kent ze wel: die vinkjes onderaan een berichtje van een kennis, vriend, lief of familielid. Twee blauwe geven aan dat op Whatsapp het bericht bekeken, bij Messenger zie je de profielfoto van je ontvanger onderaan rechts in het gesprek verschijnen als hij of zij helemaal mee is met je berichtjes. Leesbevestigingen, zo heet dat in het vakjargon.

Verwarring en verwachting

Handig, zou je denken. Maar dat is niet helemaal waar, volgens relatie-experts. Zeker binnen een relatie doen ze meer kwaad dan goed. “Als je vaak piekert en een kleine paniekaanval krijgt bij het zien van die vinkjes of leesbevestigingen, dan is het niet verstanding om ze aan te laten staan”, vertelt psychologe en relatie-expert Madeleine Mason aan The Independent.

Zij legt uit dat berichten die niet meteen worden beantwoord voor veel verwarring kunnen zorgen. “Het kan je - onterecht - het gevoel geven dat je wordt afgewezen, terwijl de ander misschien gewoon druk bezig is. In gezelschap, aan het werk, in de auto.” De vinkjes scheppen volgens de relatie-expert een verwachting dat je snel moet antwoorden. Er zijn echter geen regels die zeggen dat dit ook echt moet.

Frustraties

De frustratie kan nog groter worden als je merkt dat de persoon in kwestie wel andere berichten beantwoordt of iets op Facebook of Instagram zet. Volgens datingcoach James Preece zorgen dit soort leesbevestigingen voor relatieproblemen, omdat ze voor misverstanden zorgen. “Iemand maakt meteen de interpretatie dat niet antwoorden betekent dat de ander iets te verbergen heeft of jou niet leuk vindt. Je kan maar niet begrijpen waarom antwoorden geen prioriteit is, terwijl de ander daar misschien helemaal anders over denkt”, aldus Mason.

Deze frustraties verschillen wel heel erg per persoon. Iemand met een laag zelfbeeld die weinig bevestiging krijgt in een relatie of erg emotioneel is, zal sneller geraakt zijn als berichten niet direct worden beantwoord. Relatie-experts raden aan om bij twijfel de vinkjes en leesbewijzen uit te zetten. Dat voorkomt veel gedoe.

Maar hoe doe je dat?

Bij WhatsApp doe je dat door Instellingen - Account - Privacy te gaan. Dan vink je vervolgens het vakje met ‘Leesbewijzen’ uit. Op de website van Facebook vind je hoe je meldingen van Facebook Messenger kan uitschakelen.