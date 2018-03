Pro League en amateurvleugels dicht bij akkoord over beloftenelftallen in nationale amateurreeksen

De Pro League staat dichtbij een globaal akkoord met Voetbal Vlaanderen en ACFF, de amateurvleugels van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), over de integratie van de beloftenelftallen (U21) van de Belgische profclubs in de eerste, tweede en derde nationale amateurreeksen.

Het thema kwam maandag aan bod op de raad van bestuur, maar die besliste om het nog niet over te dragen aan de algemene vergadering. “Er zijn nog enkele kleine nuances die Voetbal Vlaanderen en ACFF aan ons hebben overgemaakt. Pas als we het over de hele lijn met elkaar eens zijn over de modaliteiten van de competitie zal het ter bekrachtiging naar de algemene vergadering gestuurd worden”, legt Pierre François, CEO van de Pro League uit. Er is geen timing afgesproken, maar de profclubs en de amateurvleugels willen het dossier snel afronden.

De nieuwe regeling zou vanaf 2019-2020 moeten aangaan. Zoals al eerder bekend raakte, zullen 4 van de 24 beloftenteams van de Pro League kunnen deelnemen aan de eerste amateurklasse. “Het eerste seizoen zal die dus bestaan uit 20 ploegen, in plaats van 16”, weet François. De andere twintig beloftenteams worden verdeeld over de tweede en derde klasse. Het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. De U21-ploegen komen niet in aanmerking voor promotie en degradatie.

Betere doorstroming

De maatregel moet voor een betere doorstroming van de talenten zorgen, dat is een stokpaardje van Pierre François. Om dat te garanderen zullen er ook leeftijdsbeperkingen opgelegd worden aan de beloftenteams. Het gros van de ploeg moet uit spelers jonger dan 21 bestaan, slechts een beperkt aantal jonger dan 23 mag in de selectie zitten van de beloftenteams. Er zal één plekje zijn voor een oudere speler. “Dat kan een speler zijn die terugkeert na lang blessureleed, maar ook een ervaren voetballer die de jonge voetballers onder zijn hoede neemt”, aldus François.

De algemene vergadering van de Pro League besliste maandag ook over het bedrag dat wordt uitgekeerd aan clubs die het beste scoren op het vlak van de doorstroming van (jonge) spelers. De top vijf op het einde van dit seizoen mag 1 miljoen euro uit de pot van tv-gelden verdelen, volgend seizoen wordt dat 2 miljoen euro. .