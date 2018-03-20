Drie Saoedi’s uit La Liga geselecteerd, tegenstander van Rode Duivels bereidt zich voor in Marbella

| Bron: BELGA

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Drie Saoedi’s uit La Liga geselecteerd, tegenstander van Rode Duivels bereidt zich voor in Marbella

Fahad Al-Muwallad speelt bij Levante Foto: Photo News

Het nationale voetbalelftal van Saoedi-Arabië bereidt zich op een oefenstage in het Spaanse Marbella voor op de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels op 27 maart in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

België
27/03 20:45
Saudi-Arabië
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De Argentijnse bondscoach Juan Antonio Pizzi selecteerde 26 Saoedi’s, van wie er drie uitkomen in de Spaanse Primera Division met Yahya Al-Shehri (Leganes), Fahad Al-Muwallad (Levante) en Salem Al-Dawsari (Villarreal).

Saoedi-Arabië speelt op 14 juni in Moskou ook de openingsmatch van het WK tegen gastland Rusland.

Selectie:

Doelmannen (4): Waleed Abdullah (Al-Nasr Riyad), Yasser Al-Mosailem (Al-Nasr Riyad), Mohammed Al-Owais (Al-Ahli Djeddah), Fawaz Al-Qarni (Al-Ittihad Djeddah)

Verdedigers (7): Yasser Shahrani (Al-Hilal Riyad), Osama Hawsawi (Al-Hilal Riyad), Omar Hawsawi (Al-Hilal Riyad), Motaz Hawsawi (Al-Ahli Djeddah), Mohammed Jahfali (Al-Ahli Djeddah), Hassan Maaz (Al-Shabab Riad), Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli Djeddah)

Middenvelders (13): Abdullah Khaybari (Al-Ahli Djeddah), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal Riyad), Ibrahim Ghaleb (Al-Nasr Riyad), Abdullah Otayf (Al-Hilal Riyad), Abdulfattah Asiri (Al-Nasr Riyad), Housain Al-Mogahwi (Al-Ahli Djeddah), Mohammed Kanno (Al-Hilal Riyad), Salman Al-Moasher (Al-Ahli Djeddah), Yahya Al-Shehri (Leganes/Spa), Fahad Al-Muwallad (Levante/Spa), Salem Al-Dawsari (Villarreal/Spa), Mohammed Al-Kwikbi (Ettifaq FC), Ahmed Al-Fiqi (Al-Hilal Riyad)

Aanvallers (2): Mohammed Al-Sahlawi (Al-Nasr Riyad), Muhannad Assiri (Al-Ahli Djeddah) .