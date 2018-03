Tien titels voor KCAR op Belgisch Kampioenschap Wado Ryu

Peer - Afgelopen weekend vond in het Waalse Basècles het Belgisch Kampioenschap Wado Ryu plaats. Zoals ieder jaar was karateclub KCAR weer alom vertegenwoordigd. Buiten was het bitterkoud, maar binnen in de sporthal werd vol vuur gestreden om de felbegeerde podiumplaatsen. KCAR wist er uiteindelijk 25 te bemachtigen, waarvan maar liefst tien nationale titels.

De Resultaten:

KATA

1e plaats: Fabian Szeles, Daphne Kuipers, Sidney Van Herreweghe, Eva Kuipers (junioren én senioren), Brecht Evens en Thierry Starinieri

2e plaats: Dina Ajouaou, Jestin Starinieri, Jolie Fransen, Roar Hendriks, Huib Fransen en Indra Winters (junioren)

3e plaats: Gies Leynen, Nyah Henrard, Argo De Saedeleir, Sven Sikorski en Indra Winters (senioren)

KUMITE

1e plaats: Jolie Fransen, Daphne Kuipers en Sidney Van Herreweghe

2e plaats: Indra Winters

3e plaats: Huib Fransen, Sven Sikorski en Eva Kuipers