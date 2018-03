“Zeker nog meer wolven op komst”

Hasselt -

Nu in het Nederlandse Drenthe opnieuw een wolf is gespot en in een deelgemeente van La Roche-en-Ardenne een schaap door vermoedelijk een wolf is doodgebeten, blijft de wolvengekte aanhouden. Voor België is dit al minstens wolf nummer drie in 2018. In Nederland staat de teller intussen op vier. En volgens kenners komt er nog meer aan.