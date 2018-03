Kaap van 400 bevers in Vlaanderen overschreden: “Sluiten niet uit dat we er gaan moeten elimineren”

Hasselt -

De bever doet het prima in Vlaanderen: voor het eerst is de kaap van 400 dieren overschreden. De meeste beverfamilies leven in Noordoost-Limburg en rond Leuven, maar ze breiden uit. Voorlopig is dat geen probleem, maar als de populatie zo blijft aangroeien, bestaat de kans dat er bevers moeten worden weggehaald of – in uitzonderlijke gevallen – geëlimineerd. “De bever zorgt op veel plekken voor een enorme verrijking van de biodiversiteit. Maar elders veroorzaakt hij te veel schade”, klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos.