Man in levensgevaar na aanval met baseballknuppel in Brussels metrostation

In het metrostation Kruidtuin is dinsdagnamiddag een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een geval van agressie. De man kreeg slagen met een baseballknuppel en mogelijks ook messteken toegediend, zegt Ine Wymersch van het parket.

De juiste omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk. “Door het vooral is het metrostation dinsdagavond korte tijd afgesloten geweest, tussen 19.00 uur en 19.30 uur”, zo meldt de MIVB.

“Omstreeks 16.30 uur heeft de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) een oproep gekregen van de dienst 100, voor een gewonde die zich op de spoeddienst heeft aangeboden”, zegt Brussels parketwoordvoerder Ine Van Wymersch.

“De verwondingen van het slachtoffer zouden te wijten zijn aan slagen met een baseballbat. Het is in de huidige stand van het onderzoek niet duidelijk of het slachtoffer ook messteken heeft gekregen. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar en kon niet worden verhoord.”

“Het ziet ernaar uit dat de feiten zich in het metrostation Botanique hebben voorgedaan”, aldus nog het parket. Het slachtoffer heeft zich dus nog kunnen verplaatsen voor hij bewusteloos viel.