Roland-Garros winnen legt je geen windeieren: eindlaureaten krijgen elk 100.000 euro meer

De winaar en winnares van Roland-Garros (27 mei tot 10 juni) zullen elk 2,2 miljoen euro opstrijken, dat is 100.000 euro meer dan vorig jaar. De totale prijzenpot bedraagt 39,2 miljoen euro. Dat heeft toernooidirecteur Guy Forget dinsdag aangekondigd.

In 2017 bedroeg het prijzengeld 36 miljoen euro. “Daar komt voor dit jaar dus opnieuw zo’n 10 procent bij”, zei Forget op de persvoorstelling van Roland-Garros 2018, de 117e editie van het Franse grandslamtoernooi.

Net als vorig jaar is er opnieuw een hogere verloning voor de kwalificatiespelers. “Zelfs als je verliest in de eerste ronde krijgt een speler of speelster nog 40.000 euro”, aldus de toernooidirecteur. Dat is 5.000 euro meer dan in 2017.

Bij de mannen ging de titel vorig jaar naar de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2), de Letse sensatie Jelena Ostapenko (WTA-5) won op het Parijse gravel haar eerste grandslamtoernooi.