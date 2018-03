Lars Boom laat voorjaarsklassiekers schieten: “Mijn hart haalt nog niet de hartslagen die het hoort te halen”

Lars Boom zal dit jaar niet aan de start komen van de voorjaarsklassiekers. Dat maakte de 32-jarige Nederlander dinsdag op de website van zijn team LottoNL-Jumbo bekend. De voormalige wereldkampioen veldrijden is conditioneel nog niet in orde na de operatie die hij in januari onderging. Boom ging toen onder het mes om hartritmestoornissen te verhelpen.

Vorige maand gaf Boom ook al forfait voor het Belgische openingsweekend. Nadien startte hij wel in Parijs-Nice, maar die wedstrijd moest hij wegens een zware verkoudheid voortijdig verlaten. Van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix had hij hoofddoelen gemaakt.

“Dat ik de Vlaamse klassiekers moet laten schieten doet best wel pijn, maar ik heb ook geen zin om me zoals vorig jaar dubbel te moeten plooien om erbij te blijven”, vertelt Boom. “Als ik die wedstrijden rijd, wil ik ze rijden om te winnen, of toch alleszins voor een plaats in de top tien. Dit is dan ook een verstandige beslissing. Ik moet mezelf meer tijd gunnen om tot op het oude niveau terug te komen. Mijn hartritme is weer oké, maar ik haal nog niet het vermogen dat ik wil. Ik kan niet pieken. Bij extreme inspanningen haalt mijn hart nog niet de hartslagen die het hoort te halen.”

“Over mijn carrière maak ik me geen zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat ik wel weer op mij oude niveau terugkom en dan is er niets aan de hand. Er zijn nog mooie koersen in het verschiet. De Tour de France blijft een reëel doel. Ik kan daar van grote waarde zijn in het treintje voor Dylan Groenewegen en op de kasseien in de negende etappe ben ik gewoon favoriet.”

Boom haalde twee keer de top tien in Roubaix: vierde in 2015 en zesde in 2012. In de Ronde van Vlaanderen werd hij in 2015 zesde en eindigde hij in 2013 en 2016 met een elfde plaats net buiten de top tien.