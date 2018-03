“Hey gast, niet spuwen op Johan Verminnen”

Ongeveer achtenveertig jaar staat hij op de planken, en in die tijdsspanne schreef hij zo’n vierhonderdzestig liedjes. Op zoek naar nuttige levenslessen en om te weten hoe Johan Verminnen (66) dat allemaal klaarspeelde - terwijl hij ondertussen ook nog eens afrekende met ups and downs in zijn rijk gevulde leven - trekken we naar zijn woonplaats Hansbeke. Daar treffen we een artiest aan die alweer aan zijn volgende wapenfeit aan het werken is, maar ook een mens die op een belangrijk punt in zijn leven is aanbeland. “Ik zeg niet dat ik volgend jaar ga stoppen”, zegt hij, “maar ik besef wel dat ik naar een moment aan het toegroeien ben waarop ik kan zeggen: ‘Dit was het dan’.”