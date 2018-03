Meldert viert Saint Patrick's Day met Keltische avond

Meldert

Lummen - Op vrijdag 16 maart organiseerde de Mannenbond Meldert voor de negende keer een Keltische avond in OC De Kalen Dries. De folkgroep van dienst was dit jaar Moragh.

De zaal zat weer gezellig vol en de mannen en dame van Moragh zorgden voor een leuke ambiance met jigs, eigen nummers en bekende meezingers. De garçons van dienst brachten vlotjes de Guinness, Scotch en ciderbieren naar de dorstigen. Voor de hongerigen werd er in een Iers receptenboekje een stevige maaltijdsoep gevonden. Om 0:30 uur eindigde de eerste activiteit van 2018 voor de mannenbond Meldert.

Natuurlijk zal er ook een tiende editie volgen. Degenen die over een zeer drukke agenda beschikken, mogen alvast vrijdag 15 maart 2019 aanduiden. Dan is het terug de beurt aan Snakes in Exile om Saint Patrick's Day te vieren in Meldert. De organisatie bedankt iedereen die aanwezig was op hun Keltische avond.